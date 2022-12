Immer mehr und immer älter Berlin wächst – besonders stark im Osten

Berlin wächst. Bis 2040 könnten laut einer Prognose der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg 3,963 Millionen Menschen in der Stadt leben, und damit 187.000 mehr als im Jahr 2021. Das prognostizierte Wachstum verteilt sich dabei unterschiedlich auf die Bezirke. Vor allem im Osten Berlins wird mit deutlich mehr Menschen gerechnet, wie aus dem Bericht „Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2021 - 2040“ hervorgeht, der am Dienstag veröffentlich wurde.

Spitzenreiter sind die Bezirke Treptow-Köpenick und Pankow. Hier könnten 2040 neun Prozent mehr Menschen wohnen als noch 2021. Die Bezirke Lichtenberg, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Spandau liegen zwischen 5,1 und 6,5 Prozent Wachstum und damit über dem Berlin-weiten Schnitt von fünf Prozent. Am geringsten fällt der prognostizierte Zuwachs in Steglitz-Zehlendorf aus (0,6 Prozent). Die Bezirke Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf liegen zwischen 2 und 4,3 Prozent.

Einige Stadtteile verlieren Einwohner

Noch größere Unterschiede ergeben sich, wenn man auf verschiedene Stadtteilgebiete blickt. So wird in den Stadtteilen Nördliches Weißensee, Buch und Haselhorst/Siemensstadt mit einem Wachstum von über 20 Prozent gerechnet. Andere Gebiete wie Charlottenburg Nord, Zehlendorf Nord/Wannsee und Marienfelde/Lichtenrade könnten sogar einige Bewohnerinnen und Bewohner verlieren, wenn auch im geringen Maße.

Das unterschiedliche Tempo beim Wachstum bringe „viele Herausforderungen mit sich, die wir gemeinsam und in einer stadtweiten Anstrengung lösen müssen“, sagt Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD). Als Beispiel nannte er den Wohnungsbau, Kita- und Schulversorgung oder den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.

Die Angaben in dem Bericht basieren auf verschiedenen Kennzahlen zur Wanderungsbewegung, Geburtenrate und Sterblichkeit, ebenso fließen der Wohnungsneubau und Prognosen Dritter in die Berechnung ein. Erhebliche Unsicherheiten in der Modellierung ergeben sich aufgrund „der Zuwanderung Schutzsuchender infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine“, heißt es.

Bei der Prognose von fünf Prozent Bevölkerungszuwachs für die gesamte Stadt handelt es sich um die mittlere von drei vorgestellten Varianten. Eine andere Modellrechnung ergibt einen Zuwachs von 9,3 Prozent auf insgesamt 4,128 Millionen Einwohner bis 2040. Die Variante mit dem geringsten Zuwachs geht von einem Anstieg von lediglich 0,3 Prozent aus.

Als sicher gilt, dass die Berlinerinnen und Berliner in den kommenden Jahren im Schnitt älter werden. Prognostiziert wird, dass das Durchschnittsalter von 42,9 auf 43,2 Jahre steigt. Auch hier werden Unterschiede zwischen den Bezirken erwartet.

Am stärksten steigt das Durchschnittsalter in Friedrichshain-Kreuzberg – von 38,7 auf 41. Auch die Menschen in Mitte werden im Schnitt deutlich älter. Mit dem Anstieg von 39,2 auf 40,3 Jahre wäre der Bezirk allerdings auch 2040 noch immer der jüngste in Berlin. In insgesamt fünf Bezirken sinkt das Durchschnittsalter leicht, am stärksten in Spandau und Reinickendorf.

