Rechtzeitig zum Ende der parlamentarischen Sommerpause kommt die neue Hiobsbotschaft für Berlins Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Katrin Lompscher. Der Mietendeckel kommt – und die Zahl der Baugenehmigungen gehen zurück.

Wie das Amt für Statistik für das erste Halbjahr 2019 aus den Bezirken meldet, erteilten die Bauämter Genehmigungen für den Bau von 11346 Wohnungen, 2,2 Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Fast doppelt so groß ist der Rückgang der Genehmigungen bei der Errichtung von Neubauten (minus 3,8 Prozent). Anträge für den Bau von Eigenheimen werden fast nur noch in Einzelfällen erteilt: 628 Wohnungen "in Ein- und Zweifamilienhäusern" wurden positiv beschieden, ein zweistelliges Minus gegenüber dem Vorjahr (minus 12,2 Prozent). Die hohen Preise für Bauland machen diese Art individuellen Wohnens zum Auslaufmodell.

Das einzige Plus gab es bei "Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden". Dazu zählen der Ausbau von Dachgeschossen oder eine Änderung der Nutzung von Immobilien: knapp 1400 Wohnungen entstehen durch solche Umbauten, ein Plus von 10,4 Prozent.

Einen regelrechten Einbruch bei den genehmigten Neubauten gab es in Pankow: von fast 2300 Genehmigungen auf 1126. Noch dramatischer wäre die Schrumpfung der Planungszahlen, wenn nicht Großprojekte in Treptow-Köpenick die Bilanz aufpoliert hätten: Dort stiegen die neu geplante Zahl von Wohnungen kräftig von 1690 im ersten Halbjahr 2018 auf 2526 in diesem Halbjahr.

Bauboom in Brandenburg

Ähnlich kräftig war der Aufschwung in Tempelhof-Schöneberg: von 83 neu genehmigte Wohnungen auf 1361 im ersten Halbjahr 2019.

Während in Berlin immer weniger Baugenehmigungen gefragt sind, erlebt das Nachbarland Brandenburg einen Bauboom. Dort sind 7772 geplant, fast ein Viertel (22,6 Prozent) mehr als im ersten Halbjahr 2018. Kräftig steigen dabei auch die Zahl der Wohnungen in neu geplanten Immobilien: um knapp 20 Prozent auf 7141.

Und ähnlich wie in Berlin geht auch in Brandenburg die Zahl der genehmigten Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern zurück: Mit 3298 entstehen trotzdem noch fünf Mal mehr Eigenheime rund um Berlin als in der Hauptstadt selbst. Schwerpunkt des Baubooms ist der Landkreis Dahme-Spreewald (1316 genehmigte Wohnungen, mit weitem Abstand vor Teltow-Fläming (664 genehmigte Wohnungen), Potsdam-Mittelmarkt (788), Oberhavel (886) und Potsdam (602).