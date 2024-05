In Berlin aus dem Koma erwacht Wie geht es Schaulspieler Heinz Hoenig?

Seit Tagen überschlagen sich die Meldungen über den Gesundheitszustand des Reality-TV-Stars und Schauspielers Heinz Hoenig. Aus dem künstlichen Koma, in das er Anfang der Woche in einer Berliner Klinik versetzt wurde, ist er wieder erwacht.

Bei vollem Bewusstsein sei er aber noch nicht, wie seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig der „Bild“ sagte: „Wenn ein Mensch mehrere Tage im künstlichen Koma lag, dauert es, bis die schwere Narkose nachlässt.“

Kärsten-Hoenig ist ausgebildete Krankenschwester und weiß, wovon sie spricht. Bereits am Wochenende ordnete sie den Gesundheitszustand ihres 72-jährigen Gatten ein: Er habe eine Entzündung im Körper, die sich auf die Aorta ausgebreitet habe. Ein Stent, der ihm 2012 eingesetzt wurde, sei dadurch beschädigt worden, weshalb Blut und Flüssigkeit ausgetreten seien.

„Notdürftig wurde vor zwei Tagen erst mal ein neuer Stent gesetzt. Doch das hält nicht auf Dauer. Seine komplette Aorta muss ausgewechselt werden. Das ist natürlich mit einem hohen Risiko verbunden“, wird Kärsten-Hoenig in dem „Bild“-Interview zitiert.

Zur Person Heinz Hoenig wurde 1951 in Landsberg am Lech geboren und wuchs im Harz auf. Der gelernte Schlosser nahm in den 79er Jahren Schauspielunterricht in den USA und feierte 1981 mit Wolfgang Petersens „Das Boot“ seinen Durchbruch. Neben über 140 Film- und Fernsehproduktionen, darunter „Der König von St. Pauli“, oder die „Die Affäre Semmeling“, wirkte er auch in zahlreichen Theaterinszenierungen mit. Zuletzt, im Januar 2024, war er Teil der „RTL“-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und belegte dort den achten Platz. Zusammen mit seiner Frau und zwei kleinen Söhnen lebt der Schauspieler eigentlich in Blankenburg im Harz.

Dem TV-Sender „RTL“ erzählte sie außerdem, dass die bakterielle Infektion ein Loch in der Speiseröhre hervorgerufen habe: „Wenn mein Mann operiert werden kann, dann muss die Speiseröhre nach außen verlegt werden. Das heißt, wenn er die Operation überlebt, kann er mindestens neun Monate nichts essen und nichts trinken. Er muss dann künstlich ernährt werden.“

Bei all dem Unglück gibt es noch ein weiteres Problem: Die Krankenkasse will die Kosten für die nötige Operation nicht übernehmen. Die Versicherung kündigte ihm, nachdem er die hohen Beiträge, unter anderem auch wegen einer Privatinsolvenz, nicht zahlen konnte. Laut Aussagen seiner Ehefrau versuche er seit 2021 wieder in die Krankenkasse hereinzukommen: „Doch wenn du über 55 Jahre alt bist und privat versichert warst, nimmt dich keine gesetzliche Kasse mehr.“

Nachdem der Umstand bekannt wurde, rief der Musikproduzent Ralph Siegel eine Spendenaktion ins Leben. Laut „Bild“ hätte der ehemalige Tagesschau-Sprecher Jan Hofer bereits 200 Euro gespendet und Til Schweiger sei bereit 20.000 beizusteuern. Das Spendenziel beträgt 75.000 Euro.