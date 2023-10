In Berlin-Lichtenberg 18-Jähriger Treppe heruntergestoßen und getreten

Ein Unbekannter soll einen 18-Jährigen im Berliner Bezirk Lichtenberg eine Treppe heruntergestoßen und mit Tritten traktiert haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll er dem Mann am Sonntagabend am S-Bahnhof Nöldnerplatz in Berlin-Lichtenberg zunächst unvermittelt in den Rücken gesprungen sein.

Der 18-Jährige sei daraufhin die Treppe zur Tunnelunterführung hinuntergefallen und für etwa eine Minute regungslos am Boden liegen geblieben. Dort soll der unbekannte Täter weiter auf ihn eingetreten haben.

Als sich laut Polizei zwei Zeugen näherten und helfen wollten, habe der Mann sie mit Fäusten geschlagen. Daraufhin sei er geflüchtet. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen und einen der Zeugen in ein Krankenhaus.

Trotz Fahndung konnte der mutmaßliche Täter nicht gefasst werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen um mögliche Hinweise zu Tat und Täter. Der soll um 1,90 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein.

Hinweise nehmen die Bundespolizeiinspektion am Ostbahnhof unter Telefon 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Außerdem kann die Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden. (dpa)