In Berlin-Schöneberg auf der Straße 79-Jährige soll Baby bespuckt und Mutter rassistisch beleidigt haben

Eine 79 Jahre alte Frau soll in Berlin-Schöneberg einen Säugling bespuckt und die Mutter rassistisch beleidigt haben.

Bezirke-Newsletter: Tempelhof-Schöneberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die 20 Jahre alte Mutter wollte bisherigen Erkenntnissen zufolge am Montagvormittag mit ihrem Kind zum Kinderarzt, als die Passantin in der Ansbacher Straße unvermittelt in den Kinderwagen spuckte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurde das Baby an der Schulter getroffen.

Die Mutter sprach die Seniorin den Angaben zufolge an. Daraufhin soll die Seniorin die 20-Jährige rassistisch beleidigt haben. Als die 79-Jährige weiterging, folgte ihr die Mutter mit dem Kinderwagen bis zum Eintreffen der Polizei.

Die Personalien der Seniorin wurden aufgenommen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung. (dpa)