In Berlin-Steglitz Autofahrer beleidigt 25-Jährige mit Baby rassistisch

Eine 25-jährige Frau, die am Dienstag mit ihrem Baby in Steglitz-Zehlendorf zu Fuß unterwegs war, ist von einem vorbeifahrenden Autofahrer rassistisch beleidigt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Demnach soll sich die Frau auf einem Parkplatz in der Siemensstraße aufgehalten haben. Ihren sieben Monate alten Sohn hatte sie in einer Babytrage dabei. Ein Autofahrer soll den bisherigen Erkenntnissen zufolge ungewöhnlich nahe an ihr vorbeigefahren sein, so die Polizei weiter.

Als die Frau den Unbekannten mit einem Handzeichen auf sein gefährliches Fahrmanöver aufmerksam machte, soll der Mann sie rassistisch beleidigt und bedroht haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seinem Auto in unbekannte Richtung. Die Frau zeigte die Tat bei der Polizei an. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)