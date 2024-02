In Berlin und weiteren Städten Letzte Generation kündigt „ungehorsame Versammlungen“ für den 16. März an

Die Aktivist:innen der Klimagruppe Letzte Generation kündigen für den 16. März „ungehorsame Versammlungen“ in vielen deutschen Städten an – auch in Berlin. Dies teilte die Gruppe in einer Pressemitteilung mit. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Letzte Generation bei der Europawahl 2024 kandidieren will.

Die „ungehorsamen Versammlungen“ sollen am 16. März zeitgleich um 12 Uhr in Berlin und unter anderem auch in Köln, Regensburg, München, Leipzig, Bremen, Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und auf Rügen stattfinden. Welche Form diese „ungehorsamen Versammlungen“ annehmen werden, lies die Gruppe zunächst offen.

Die Versammlungen sollen aber voraussichtlich im öffentlichen Raum und möglicherweise auch auf der Straße stattfinden. „Widerstand braucht es überall!“, schreiben die Aktivist:innen in der Presseerklärung: „Im Alltag, auf der Straße, dort, wo der Protest nicht ignoriert werden kann. Genau hier werden sich in diesem Jahr immer wieder und immer mehr Menschen zu ungehorsamen Versammlungen treffen.“

Erst am Mittwoch hatte die Gruppe bekannt gegeben, bei der EU-Wahl antreten zu wollen. Nach eigenen Angaben sei bereits 24 Stunden nach der Ankündigung das Spendenziel von 50.000 Euro für die Kampagne erreicht worden.

Bekannt wurde die Aktionsgruppe Letzte Generation vor allem durch auffällige Blockadeaktionen des Straßenverkehrs. Immer wieder hatten sich Aktivist:innen mit Kleber an zentralen Kreuzungen fixiert. So wollte die Gruppe auf die Klimakrise und ihre Folgen aufmerksam machen und für mehr Klimaschutz protestieren. Zuletzt war es ruhiger um die Aktivist:innen geworden. (Tsp)