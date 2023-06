Zwei Menschen sind am Donnerstag im Ortsteil Malchow in Lichtenberg schwer verletzt worden, als ihre Autos frontal zusammenstießen. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.

Den Angaben zufolge war eine 53 Jahre alte Autofahrerin gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße 2 in Richtung Lindenberg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kollidierte ihr Wagen mit dem Auto eines 69-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung fuhr.

Die 53-Jährige erlitt beim Aufprall Knochenbrüche, der Mann zog sich unter anderem Prellungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße wurde in der Zeit von 17.20 bis 1.25 Uhr zwischen Lindenberg und Blankenburger Pflasterweg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (Tsp)