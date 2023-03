In einer Straßenbahn Dreiköpfige Familie in Berlin-Marzahn rassistisch angegriffen

In Berlin-Marzahn hat ein Unbekannter am Montagabend eine dreiköpfige Familie in einer Straßenbahn rassistisch angegriffen. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Der 41-jährige Vater, die 35-jährige Mutter sowie die zwölfjährige Tochter waren in der Lea-Grundig-Straße auf der Tramlinie 16 Richtung Ahrensfelde unterwegs und telefonierten, als ein Mitfahrer sie rassistisch beleidigte.

Der Unbekannte soll außerdem versucht haben, seine Opfer zu schlagen und aus der Tram zu drängen. An der Haltestelle Bürgerpark Marzahn verließ er die Straßenbahn und flüchtete laut Polizei in unbekannte Richtung. (Tsp)

