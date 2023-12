In offen stehendem Auto entdeckt Berliner Polizei beschlagnahmt Hunderte unerlaubte Böller in Neukölln

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Dienstag Hunderte unerlaubte Böller in Neukölln beschlagnahmt. Die Beamten waren zuvor von Zeugen in die Joseph-Schmidt-Straße zu einem Auto mit offen stehenden Fenstern und offenem Kofferraum alarmiert worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nachdem die Halterin vor Ort eingetroffen war, durchsuchten die Polizeikräfte den Wagen und fanden 424 unerlaubte Böller sowie 39 Feuerwerksrohre, sogenannte Römische Lichter. Kurz darauf sei ein 25-jähriger Verwandter der Halterin erschienen und habe angegeben, dass die Pyrotechnik ihm gehöre, hieß es weiter.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräume des Mannes wurde keine weitere Pyrotechnik gefunden. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)