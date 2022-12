In parkendes Auto gekracht Mutmaßlicher Drogendealer liefert sich Verfolgungsjagd mit Berliner Polizei

Ein 21-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht zu Samstag in Berlin eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, die mit einem Unfall ihr Ende fand. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel. Zuerst hatte die Berliner Zeitung berichtet.

Nach Angaben der Sprecherin war eine Polizeistreife gegen 0.40 Uhr an der Dunckerstraße in Prenzlauer Berg auf den 21-Jährigen aufmerksam geworden. Der Autofahrer habe demnach in auffälliger Weise Kontakte zu anderen Personen aufgenommen.

Als die Polizisten das Fahrzeug des Mannes kontrollieren wollte, sei dieser davongefahren. Mehrere Polizeifahrzeuge nahmen die Verfolgung auf.

An der Wiesenstraße im Ortsteil Gesundbrunnen sei der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug in ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gekracht, an dem nach Angaben der Sprecherin ein „ordentlicher Sachschaden“ entstand.

Die Polizei habe im Auto des Mannes mehrere Behälter mit „betäubungsmittelsuspekten Substanzen“ sowie im Handschuhfach ein Küchenmesser sichergestellt. Die Sprecherin schloss auf Nachfrage nicht aus, dass es sich um ein sogenanntes Drogentaxi handeln könnte.

Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Tests auf Alkohol- und Drogenkonsum seien negativ verlaufen, erklärte die Polizeisprecherin.

