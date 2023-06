Inklusion bei Berlin-Chemie Geistig behinderte Menschen sind Teil des Erfolgs

Drüben in der Verpackungshalle dröhnen die Hochleistungsmaschinen. Im Zehntelsekundentakt pressen sie Pillen. 400 Blister mit je 14 Tabletten werden hier pro Minute hergestellt, jeden Tag. Doch Christian Matschke – schnelle, federnde Schritte – muss nur ein paar hundert Meter über das Werksgelände in Adlershof gehen, und schon ist er in einer anderen Welt. Eine, die zwar auch zum Konzern gehört, aber doch eine ganz eigene ist: „Die Geschützte“. So nennen die Mitarbeitenden den Arbeitsbereich „Geschützte Betriebsabteilung“ des Berliner Pharmaunternehmens Berlin-Chemie.