Inklusives Kinder-Theater in Berlin : „Man weiß nie, was als nächstes passiert"

Anderthalb Jahre haben die Ensembles des Grips-Kindertheaters und des Thikwa-Theaters zusammengearbeitet. Herausgekommen ist das Stück „Krach, Buum, Boing!“, das am Donnerstag Premiere feiert.