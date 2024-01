Innensenatorin über Silvester in Berlin „Wir mussten 663 Brände bekämpfen, so viele wie sonst in zwei Wochen“

Frau Spranger, Silvester verlief relativ glimpflich. Aber zu einem hohen Preis – mit 3200 Beamten. Soll es jetzt jedes Mal einen Großeinsatz geben?

Ich bin sehr froh, dass unser Konzept, das wir monatelang vorbereitet haben, aufgegangen ist. Wir, die Polizei und die Feuerwehr, werden jedes Mal neu entscheiden, wie auch am 1. Mai, je nachdem wie die Lageprognose ist. Das gilt auch für die Silvesternacht. Internationale Ereignisse wie der Nahostkonflikt haben vor Silvester die Lage verschärft. Daraus haben sich unter anderem die Böllerverbotszonen und die hohe Zahl an Beamtinnen und Beamten ergeben. Wenn es auch beim nächsten Silvester notwendig ist, dann werden wir wieder eine entsprechend hohe Zahl an Beamtinnen und Beamten einsetzen.

Die Polizeipräsidentin und der Landesbrandmeister fordern, privates Feuerwerk zu verbieten. Bei der Mehrheitslage in Bund und Ländern dürfte das schwierig werden. Wie geht es weiter?

Ich hatte beide so verstanden, dass sie einen gesellschaftlichen Diskurs über privates und gefahrenträchtiges Feuerwerk, über festgelegte Flächen zum sicheren Abbrennen befürworten. Als Vorsitzende der Innenministerkonferenz habe ich mich sehr deutlich für die Flexibilisierung des Sprengstoffrechts ausgesprochen. Leider habe ich keine politische Mehrheit auf Bundesebene bekommen. Bislang müssen wir Böllerverbotszonen auf das Berliner Sicherheitsgesetz stützen und konkrete Gefahren benennen. Durch eine Flexibilisierung des Sprengstoffrechts hätten wir mehr Möglichkeiten, um praktikable Lösungen umzusetzen.

Wir mussten 663 Brände bekämpfen, so viele wie sonst in zwei Wochen. Es gab Verletzte, Notoperationen, drei Menschen sind in Deutschland verstorben. Iris Spranger (SPD), Innensenatorin, über den Jahreswechsel

Geht es nur um Verbotszonen?

Es muss nicht immer um Verbote gehen. Wir sprechen auch über Flächen, wo wir das sichere Abbrennen von Feuerwerk erlauben könnten. Darüber würde ich gern mit den Bezirken sprechen. Einige Bezirke haben gesagt, dass sie sich das durchaus vorstellen könnten. Durch eine Flexibilisierung könnten wir auch über ein Verkaufsverbot für Böller entscheiden. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn sich der Bund entscheidet, das Sprengstoffrecht zu flexibilisieren.

Zur Person © dpa/Paul Zinken Iris Spranger (SPD) ist seit 2021 Senatorin für Inneres und Sport in Berlin. Die 62-Jährige war zuvor lange Jahre Mitglied des Abgeordnetenhauses und von 2006 bis 2011 Finanzstaatssekretärin.

Die Polizeipräsidentin sagte, ein stadtweites Böllerverbot ließe sich gar nicht durchsetzen.

Es geht mir um praktikable und effektive Lösungen, die idealerweise eine breite Akzeptanz finden. Dafür benötigen wir aber rechtliche Voraussetzungen. Und die kann nur der Bund schaffen. Leider fehlt uns bisher die Unterstützung anderer Bundesländer. Ich werde aber nicht aufhören, mich für die Öffnungsklausel für eine Millionenmetropole einzusetzen.

Auch der Regierende Bürgermeister hält nichts davon, weil sich ja die meisten an die Regeln halten.

Wenn wir einen gesellschaftlichen Diskurs darüber haben, finde ich das gar nicht so schlimm. Wir sprechen über Millionen Menschen in Berlin, die friedlich und ausgelassen den Jahreswechsel begangen haben. Und denen täten wir auch unrecht, wenn wir ein vollständiges Verbot verhängen würden. Aber wir müssen die Möglichkeit haben, als Bundeshauptstadt auch flexibel zu reagieren. Denn wir sprechen nicht nur vom unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerk. Wir mussten auch 663 Brände bekämpfen, so viele wie sonst in zwei Wochen. Es gab Verletzte, Notoperationen, drei Menschen sind in Deutschland verstorben.

Vor einem Jahr forderten Sie bereits einen Genehmigungsvorbehalt für den Erwerb von Schreckschusswaffen. Seither ist im Bundesinnenministerium Ihrer Genossin Nancy Faeser nicht viel passiert. Schaffen Sie es bis zum nächsten Jahreswechsel?

An der Forderung halte ich fest. Ich habe auch mit Nancy Faeser darüber gesprochen. Sie hat bekräftigt, dass das Waffenrecht hier verschärft werden muss. Ich bin zuversichtlich, dass die Bundesregierung in diesem Jahr eine Einigung finden wird. Ich halte daran fest, dass der Erwerb und der Besitz von Schreckschusswaffen stärker kontrolliert werden müssen. Es muss ein Waffenschein und der Nachweis nötig sein, dass die Waffe erforderlich ist, zum Beispiel wegen einer Gefährdungssituation. Bisher kann jeder und jede Volljährige ohne weitere Prüfung, ohne weiteren Nachweis eine Schreckschusswaffe und die dazugehörige Munition erwerben.