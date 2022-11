Tagesspiegel Plus Inoffizieller Wahlkampfauftakt in Neukölln : Berliner SPD will auf Landesparteitag weitere Entlastungen beschließen

Trotz Umfragetiefs demonstrieren die Berliner Sozialdemokraten Geschlossenheit. Damit bereiten sie sich auch auf eine mögliche Wahlwiederholung im Feburar vor.