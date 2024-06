Ins Gesicht geschlagen und verprügelt 36-Jährige attackiert und beraubt Personen in Berlin-Wilmersdorf

In der Nacht auf Donnerstag ist es im östlichen Wilmersdorf zu einem räuberischen Diebstahl an einem U-Bahnhof gekommen. Wie die Polizei mitteilte, warteten eine 75-jährige Seniorin und ihr 59-jähriger Begleiter gegen 0.15 Uhr am U-Bahnhof Berliner Straße auf einen Zug. Eine 36-jährige Tatverdächtige näherte sich den beiden und soll der Frau zunächst einen Stoffbeutel entrissen und sich dann entfernt haben.

Als die Frau und ihr Begleiter versucht haben sollen, den Beutel zurückzuerlangen, soll die 36 Jahre alte Frau mit der Gehhilfe des 59-Jährigen auf diesen mehrfach eingeschlagen haben.

Wie die Polizei weiter mitteilte, habe ein Zeuge die Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig bemerkt und die Streitparteien voneinander trennen können, bevor die mutmaßliche Räuberin erneut angegriffen und der Seniorin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll.

Sicherheitspersonal der BVG beobachtete das Geschehen über die Videoüberwachung und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtige auf dem Bahnsteig fest. Die geschlagene Frau und ihr Begleiter wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes unterbrach die BVG den dortigen U-Bahnverkehr.

Die Festgenommene wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Ein Raubkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es werde geprüft, ob die Tatverdächtige einem Richter vorgeführt werden soll, sagte dem Tagesspiegel eine Polizeisprecherin. (Tsp)