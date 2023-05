Ins Gleisbett gestoßen 59-Jähriger bei Raub in Berlin-Neukölln verletzt

Ein 59-jähriger Mann ist in Berlin-Neukölln in der Nacht zum Montag von zwei unbekannten Tätern ausgeraubt und verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Montag mit.

Laut Polizei wurde der Mann am frühen Morgen auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Leinestraße von zwei Männern unvermittelt geschlagen und getreten. Danach sollen die beiden Angreifer den 59-Jährigen ins Gleisbett gestoßen haben, wobei er seine Bauchtasche verlor.

Die Tatverdächtigen nahmen die Bauchtasche samt Inhalt an sich und flüchteten. Der 59-Jährige konnte das Gleisbett selbstständig verlassen. Er erlitt bei dem Angriff und dem Sturz Kopfverletzungen, einen gebrochenen Arm sowie mehrere Hautabschürfungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (dpa)