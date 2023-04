Inspiriert durch Berlin Wednesday Addams sieht aus wie wir

Die Serie „Wednesday“ brach im letzten Jahr aus dem Stand alle Rekorde. Noch an ihrem Starttag landete sie in 83 Ländern an der Spitze der Netflix-Charts und wurde innerhalb der ersten Woche mehr als 341 Stunden der Serie gestreamt – damit ist „Wednesday“ das erfolgreichste englischsprachige Seriendebüt in der Geschichte von Netflix. Wie kürzlich bestätigt wurde, wird es eine zweite Staffel geben. Die Dreharbeiten laufen aktuell. Seither ist „Wednesday“ wieder in aller Munde.