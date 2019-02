Mladen Miljic ist Technikchef der Firma METR Building Management Systems, die Hard- und Software entwickelt, mit der Haustechnikanlagen gesteuert und überwacht werden können. Dazu zählen Heizungen, Alarmanlagen oder Fahrstühle: „Wir setzen die Daten, die wir dabei gewinnen, dazu ein, die Anlagen möglichst energiesparsam zu steuern“, sagt Miljic. Wie nötig das ist, kann Stiftungschef Zimmer erklären: „Die Hersteller finden ihre Anlagen bei Havarien fast immer in den Werkseinstellungen vor.“

Die neue Technologie soll nicht nur beim Energiesparen helfen, sondern auch lästige Verpflichtungen obsolet machen. METR-Mann Miljic: „Heute ist der Verbrauch von Warmwasser und Heizungsenergie meist nicht digital erfasst, weshalb Ableser vorbeikommen müssen.“ Das werde in Zukunft nicht mehr nötig sein. Anders als Sebastian Schröer ist Miljic bei den Einsparpotenzialen jedoch etwas weniger forsch: „Genau kann ich Ihnen das nicht sagen“, antwortet er und verweist darauf, dass Optimisten von bis zu 40 Prozent weniger Energieverbrauch ausgehen.

Abwarten und Stromzahlen

In Deutschland stehen bekanntlich alle Innovationen unter dem German-Angst-Vorbehalt. Was also ist mit den Daten, die aus den Gebäuden kreuz und quer durchs Netz zu den Smart-Building-Unternehmen wandern? Miljic: „Wir bauen kein Facebook, das an alle Daten kommt.“ Zudem seien die Daten, die übers Netz unterwegs seien, für Leute, die sie abfischen, völlig wertlos. „Das sind Identifikationsnummern von Sensoren und Werte, die nichts darüber preisgeben, wo der jeweilige Sensor ist und was er sagt.“

Insbesondere große Wohnungsbaugesellschaften könnten den Siegeszug der schlauen Gebäude und Städte enorm beschleunigen. Nicolas Zimmer von der Technologiestiftung: „Die Wohnungsbaugesellschaften unterscheiden sich sehr in ihrem Innovationsverhalten. Alle beschäftigen sich zwar damit, viele warten aber ab und schauen, was das bringen kann.“ Modellprojekte hätten bislang noch nicht recht gezündet.

Mladen Miljic, Geschäftsführer der METR Building Management GmbH. Foto: promo

Besonders aufgeschlossen ist laut Zimmer jedoch die BIM Berliner Immobilienmanagement. Die landeseigene Firma verwaltet die meisten öffentlichen Gebäude der Stadt – Polizeireviere, Verwaltungsgebäude, Schulen, Gefängnisse oder Gerichte. Von dieser Aufgeschlossenheit für neue Technologien profitiert auch Schröers Firma Perto: „Die BIM ist unser größter Kunde“, sagt er.

Bislang ist das Thema allerdings nur für professionelle Gebäudebewirtschafter richtig interessant, denn nur fünf Prozent der Perto-Kunden sind Privathaushalte. Dabei macht die Firma gerade denen den Heizungspumpentausch richtig einfach. Schröer: „Wer uns über unsere Internetseite ein Bild des Typenschilds seiner Pumpe schickt, bekommt ein Angebot zum Tausch samt Effizienzbericht und mit den Einsparpotenzialen.“ Im Falle eines Auftrags kümmert sich Perto sogar um die staatliche Förderung des Einbaus. Auch das ist smart.