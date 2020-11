In Berlin werden jedes Jahr rund 30.000 Fahrräder geklaut, die meisten an Bahnhöfen. Die Polizei hat dazu am Wochenende eine interaktive Karte auf Twitter veröffentlicht. Sie finden Sie hier:

Wenn in Berlin ein Fahrrad gestohlen wird - das passiert im Schnitt rund 80 mal am Tag, also alle 18 Minuten - dann bleibt es in der Regel auch verschwunden. Aufgeklärt werden nur rund vier Prozent der Diebstähle. Berlin liegt bundesweit an der Spitze - pro 100.000 Einwohner werden 1000 Räder gestohlen. Die drei ersten Plätze der Statistik belegen die Stadtstaaten. Zugleich hat Berlin die niedrigste Aufklärungsquote.

Im Jahr 2018 wurden in Berlin 27.529 Fahrräder im Wert von 18,2 Millionen Euro gestohlen. Auch in den Jahren zuvor waren die Zahlen ähnlich. Der Wahrscheinlichkeit nach ist die Frage also nicht, ob ein Rad gestohlen wird, sondern wann. Die Polizei veröffentlichte mit ihrer interaktiven Karte auch gleich Tipps, wie man den Dieben das Leben zumindest schwerer machen kann: