Kleingarten-Kolonien haben einen zwiespältigen Ruf – sie gelten einerseits als Sammelpunkte für gestrige Spießer und andererseits als Ruhepole in der tosenden Stadt. Nun fordert ein Investor den Tabubruch: Die Schrebergärten in der Innenstadt sollen verschwinden, 400.000 Wohnungen könnten an ihrer Stelle gebaut werden.

Um welche Orte geht es? Wo gibt es in Berlin Kleingärten und wie viele Parzellen wären potenziell betroffen? Finden Sie es anhand unserer interaktiven Karte heraus! (Tsp)