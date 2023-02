Interne Wahlanalyse Berliner Sozialdemokraten laut Parteispitze „mit blauem Auge davongekommen“

Mit einer ersten internen Wahlanalyse haben sich die beiden SPD-Chefs Franziska Giffey und Raed Saleh an die Parteimitglieder gewandt. In der Mail, die dem Tagesspiegel vorliegt, schreiben sie: „Das Wahlergebnis ist für die Berliner SPD bitter – wir sind nicht mehr die stärkste Partei.“ Der Vorsprung vor den Grünen sei nur „hauchdünn“, so die beiden Landesvorsitzenden. Insgesamt sei man allerdings „mit einem blauen Auge davon gekommen“.

