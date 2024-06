Invasive Pflanze erobert Berlin Wo die Luzerne wächst, wächst sonst nichts mehr

Hübsch ist sie mit ihren violetten Blüten. Aber neuerdings wird sie zum Problem in Berlin: die Hybrid-Luzerne, auch Bastard-Luzerne genannt. Sie gedeiht auf Brachen, an Straßenrändern und auf kargen Böden, auf denen sich sonst nur sogenannter Magerrasen hält, dessen Artenvielfalt keineswegs so mager ist, wie es den Anschein hat. Die Luzerne breitet sich dermaßen aus, dass der sonst wenig medienpräsente Direktor des Botanischen Gartens öffentlich vor ihr warnt.