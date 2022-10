Iran-Demonstrant mit Waffe bedroht Unbekannte attackierten Regimegegner vor iranischer Botschaft in Berlin

Zwei Verletzte hat es in der Nacht zum Sonntag vor der iranischen Botschaft in Berlin gegeben, als Menschen, die gegen das Mullah-Regime protestierten, von Unbekannten angegriffen wurden. Zudem wurde eine der Personen nach eigener Aussage mit einer Schusswaffe bedroht.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes (ZOB), der vor der Botschaft in der Podbielskiallee in Dahlem Dienst hatte, gegen 1.15 Uhr morgens beobachtet, wie drei Personen Fahnen und Transparente von einem Wohnwagen vor der Botschaft abreißen wollten. Den Wohnwagen hatten Demonstranten postiert, um dort dauerhaft ihren Widerstand gegen die iranische Regierung zu dokumentieren.

Im Wohnwagen waren vier Demonstranten

Der unbewaffnete ZOB-Angehörige sprach die Männer an und forderte sie auf, Fahnen und Transparente hängen zu lassen. Im Wohnwagen befanden sich zu dem Zeitpunkt vier Personen, die sofort ausstiegen. Der ZOB-Mitarbeiter, der nach Angaben der Polizei richtig gehandelt hat, alarmierte den zuständigen Polizei-Abschnitt 45. Mehrere Streifenwagen seien kurze Zeit später erschienen.

In der Zwischenzeit kam es nach Angaben der Polizei zu einem Handgemenge zwischen den mutmaßlichen Tätern und den Demonstranten, bei dem ein 63-jähriger Demonstrant, möglicherweise durch ein Messer, eine Stichwunde am Zeh erlitt. Ein 37-jähriger Demonstrant wurde mit einem Holzstab, eventuell einem Fahnenmast, schmerzhaft in den Rücken geschlagen. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Ein 55-jähriger Demonstrant wurde auf den Boden geschubst und erlitt eine Schürfwunde.

34-Jähriger mit einer Schusswaffe bedroht

Ein 34-jähriger Demonstrant, der unverletzt geblieben war, verfolgte die flüchtenden Täter, die in ein Auto sprangen. Dabei, so erklärte der 34-Jährige, sei er aus dem Auto heraus mit einer Schusswaffe bedroht worden.

Die Polizei nahm vier Anzeigen wegen Bedrohung mit einer Schusswaffe, gefährlicher und einfacher Körperverletzung auf. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

