Irrtümlicher Belästigungsvorwurf Konflikt zwischen Badegästen und Wachleuten im Freibad Pankow eskaliert

In einem Berliner Freibad ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Wachleuten und zwei Badegästen mit einigen Verletzungen gekommen. Der Konflikt im Sommerbad Pankow am Sonntag entstand nach Angaben der Polizei wegen eines Vorwurfs der sexuellen Belästigung gegen die zwei 23-jährigen Männer. Der Vorwurf habe sich am Ende als falsch herausgestellt, weil die Männer verwechselt worden seien, sagte eine Polizeisprecherin. Das hätten hinzugerufene Polizisten festgestellt.

Badegäste hatten Wachleute angesprochen und die beiden jungen Männer beschuldigt. Wachleute sollen die Männer zu einem Raum geführt haben, davor sei es zu den Handgreiflichkeiten gekommen. Sowohl die beiden Männer als auch einer der Wachleute klagten hinterher laut Polizei über Schmerzen beziehungsweise eine Verletzung an einer Hand. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Zum Vorwurf einer sexuellen Belästigung sei kein Verdächtiger mehr gefunden worden.

Im Freibad Pankow und auch im Neuköllner Sommerbad gab es in diesem Sommer bereits Vorfälle wie Schlägereien und pöbelnde Gruppen von Jugendlichen und jungen Männern, bei denen die Polizei anrücken musste. In der Folge sperrten die Bäder-Betriebe die jeweiligen Sprungtürme und Rutschen bis auf Weiteres.

Aus Sicht des Senats lassen sich diese Vorfälle „bedauerlicherweise nicht gänzlich verhindern“. Das sagte Innen-Staatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Man sehe jeden einzelnen Vorfall sehr kritisch. Zugleich sei die Zahl in den vergangenen Jahren „rückläufig“ gewesen, sagte Hochgrebe. Konkrete Zahlen nannte er aber nicht. In den vergangenen drei Jahren waren die Freibäder wegen der Corona-Pandemie insgesamt leerer als sonst.

Pro Bad werden jeden Tag zwei bis sechs Wachleute privater Firmen eingesetzt, sagte Hochgrebe weiter. Diese Teams würden an heißen Tagen und Wochenenden in vielen Bädern noch mal deutlich verstärkt. Es gehe um einen flexiblen und passgenauen Einsatz für die ganz verschiedenen Freibäder. Zudem arbeiteten die Bäder-Betriebe intensiv mit der Polizei zusammen. Hochgrebe betonte aber auch, die Atmosphäre in den Bädern sei grundsätzlich „friedlich und familiär“, die meisten Badegäste kämen nie mit Störungen in Berührung. (dpa)