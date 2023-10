Islamistische Netzwerke in Deutschland Diese Clans unterstützen Hamas und Hisbollah

Frenetischer Jubel über getötete Juden, „Allahu akbar“-Rufe und Angriffe auf Polizisten – auch in Deutschland feierten Hamas-Sympathisanten das Massaker in Israel. Doch auch jenseits der Straßen kann sich die für die Mordserie im Süden Israels verantwortliche Hamas auf Unterstützer aus dem Milieu bestimmter Clans verlassen. Und die an Israels Nordgrenze im Libanon aktive Hisbollah setzt ebenfalls Hilfe aus Deutschland.