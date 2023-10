Israelische Schüler und Lehrer auf Berlin-Besuch „Mein Körper ist hier, aber mein Herz und meine Seele sind immer in Israel“

Als zu Hause in Israel Krieg ausbricht, liegt die 16-jährige Alisa im Bett ihrer deutschen Gastfamilie in Berlin und schläft. Sie erinnert sich, dass ihr Vater gegen sechs oder sieben Uhr am Morgen anruft. „Er sagte: Wir sind in einem Schutzraum. Uns geht es gut. Mach dir keine Sorgen.“ Alisa schläft wieder ein.