Tagesspiegel Plus Ist das der Preis für die Rekommunalisierung? : So viel will Berlin für den Kauf von Gasag und Wärmenetz zurücklegen

Vorsorge ist besser als Nachsorge: Im Berliner Landeshaushalt sollen deshalb mögliche Kredite für den Kauf des Gasversorgers Gasag und des Fernwärmenetzes abgesichert werden.