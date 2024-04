Ist Issa Remmo bald 124.258 Euro Schulden los? Privatinsolvenz von Berliner Clan-Boss vor dem Ende

Offiziell ist Clan-Boss Issa Remmo schon seit einiger Zeit nicht mehr zahlungsfähig. Doch jetzt könnte er auf Steuerzahler-Kosten mit einem Schlag all seine Schulden los sein. Unter dem Aktenzeichen 712 IK 486/21 läuft am Amtsgericht Neubrandenburg bereits seit 2021 die Privatinsolvenz. 14 Gläubiger hat das Gericht in die Akten eingetragen, die dem Tagesspiegel in Auszügen vorliegen.