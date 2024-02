Jeder dritte Pkw mit Mängeln Angriff und Wiederbelebung bei Polizeikontrolle in Berlin-Reinickendorf

Am Freitagabend kontrollieren Polizisten in Berlin-Reinickendorf den Verkehr besonders aufmerksam. Ihr Einsatz galt der Überwachung von Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer.

Zwischen 18 und 22 Uhr richteten die Beamtinnen und Beamten zwei Kontrollstellen in der Residenzstraße und der Lindauer Allee ein. Parallel dazu informierten sie Passanten über sicherheitsrelevante Themen im Straßenverkehr.

Insgesamt wurden 120 Fahrzeuge überprüft, darunter 22 Fahrzeuge für die gewerbliche Personenbeförderung. Etwa ein Drittel der kontrollierten Pkw wies Mängel auf.

Während der Kontrollen führten die Einsatzkräfte 117 „verkehrsaufklärende Gespräche“, fertigten 44 Anzeigen zu Ordnungswidrigkeiten und erstellten zehn Mängelberichte. Zudem wurden vier Drogenschnelltests durchgeführt und in zwei Fällen wurden Blutentnahmen angeordnet.

Während der Kontrollen wollte ein 22-jähriger Passant in der Lindauer Allee den Einsatzbereich nicht verlassen. Später beleidigte er die Polizeibeamten. Als sie seinen Personalausweis sehen wollten, griff er einen der Beamten an. Der 22-Jährige wurde festgenommen. Nach einer Identitätsfeststellung wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus richterlich angeordnet.

Währen des Einsatzes wurde einem Polizeibeamten über eine Ersthelfer-App eine Meldung über eine reanimationsbedürftige Person in der Residenzstraße angezeigt. Zwei Beamte fuhren unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten zur angegebenen Adresse. Ein Rettungssanitäter begann sofort mit der Reanimation einer Frau, unterstützt von seinem Kollegen. Die Patientin konnte reanimiert und stabilisiert werden, bevor sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Insgesamt waren rund 60 Polizistinnen und Polizisten an diesem Abend im Einsatz. (Tsp)