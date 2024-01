Jubiläumsjahr 1924-2024 100 Jahre S-Bahn in Berlin - und wann wird in Spandau gefeiert?

Sssurückbleimhaickjesacht! Die S-Bahn feiert dieses Jahr 100-Jähriges: Am 8. August 1924 war’s soweit. Der Berliner Senat will dafür dem ehrenamtlichen S-Bahnmuseum 125.000 Euro geben, das das Jubiläum mit Ausstellungen und Interview begleiten will. Das geht aus aktuellen Papieren im Hauptausschuss hervor, über die der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels nun berichtet. Und nicht nur das: Das Museum hat seit wenigen Tagen eine neue Dependance im Ostbahnhof in Friedrichshain. Das S-Bahnmuseum ist donnerstags von 17 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, Eintritt 1 Euro. Infos: s-bahn-museum.de