Jugendliche mit Schusswaffe ausgeraubt Polizei Berlin sucht Tatverdächtige mit Fotos und Video

Die Berliner Polizei bittet bei der Fahndung nach vier mutmaßlichen Räubern um Mithilfe aus der Bevölkerung. Dafür veröffentlichte sie am Donnerstag Fotos sowie eine kurze Videoaufnahme der Gesuchten.

Den Angaben nach sollen die vier Unbekannten am 27. Januar 2023 gegen 21.15 Uhr nahe dem S-Bahnhof Bundesplatz in Wilmersdorf eine sechsköpfige Gruppe ausgeraubt haben. Unter Vorhalten einer Schusswaffe habe das Quartett von den Heranwachsenden und Jugendlichen die Herausgabe eines Handys sowie diverser Genussmittel gefordert.

Einer der gesuchten Tatverdächtigen. © Polizei Berlin

Dieser Mann soll ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein. © Polizei Berlin

Anschließend flohen die jungen Männer. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Auch nach diesem Mann sucht die Berliner Polizei. © Polizei Berlin

Die Polizei fragt nun, wer die vier Unbekannten kennt oder weiß, wo sie sich aufhalten. Auch sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Verdächtigen sind erwünscht.

Fotos zeigen den vierten gesuchten Tatverdächtigen. © Polizei Berlin

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) an der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Telefonnummer 030-4664273315 (während der Bürodienstzeiten) oder 030-4664271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) melden. Auch per E-Mail an dir2k33@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle werden Hinweise entgegengenommen. (Tsp)