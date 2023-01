Jugendlicher festgenommen Kirchenfassade in Berlin-Wilmersdorf angesprüht

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag festgenommen worden, weil er in dringendem Verdacht steht, eine Kirche beschädigt zu haben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Eine Zeugin habe die Polizei gegen Mitternacht zum Bergheimer Platz alarmiert, nachdem sie zwei Personen an der Kirche bemerkt hatte, von denen eine etwas mit roter Farbe an die Kirche sprühte.

Beide seien mit einem Elektroroller geflüchtet, die Einsatzkräfte folgten ihnen. In Höhe Taunusstraße/Stubenrauchstraße holten die Polizeikräfte die flüchtenden Jugendlichen ein und forderten sie auf, anzuhalten, meldete die Polizei. Das Duo sei stattdessen jedoch auf den Gehweg gefahren, vom Roller abgestiegen und zu Fuß weiter geflüchtet. Die Einsatzkräfte rannten den beiden hinterher und nahmen einen von ihnen, den 17-Jährigen, vorläufig fest.

Bei dem Jugendlichen, bei dem es sich der Zeugin zufolge um denjenigen handeln soll, der gesprüht hatte, fanden die Polizeikräfte eine Sprühdose mit roter Farbe sowie Handschuhe, an denen rote Farbe haftete. Der 17-Jährige habe die Vorwürfe abgestritten. Eine freiwillige Atemalkoholmessung habe einen Wert von rund 1,5 Promille ergeben. Der Jugendliche sei nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von seiner Mutter abgeholt worden. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)

