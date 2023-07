Jugendlicher in Berlin-Friedrichshain festgenommen Betrunkener 16-Jähriger schlägt Polizisten mit der Faust gegen den Kopf

Ein Jugendlicher ist in der Nacht zu Dienstag in Friedrichshain festgenommen worden, nachdem er einen Polizisten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen hatte. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr zur Landsberger Allee gerufen, weil der 16-Jährige dort randalierte und gegen Türen schlug. „Der alkoholisierte 16-jährige Tatverdächtige zeigte sich sofort verbal aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten“, so die Polizei.

Polizist an der Hand verletzt

Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Daraufhin schlug der Jugendliche einem Polizisten unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Bei der darauffolgenden Festnahme leistete er Widerstand, wobei sich der Polizeibeamte an der Hand verletzte.

Der 16-Jährige kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen und eine Blutentnahme in Polizeigewahrsam und wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Der verletzte Polizist musste den Dienst vorzeitig beenden. (Tsp)