Jugendlicher Sohn rief die Polizei Mann verletzt Partnerin bei Streit in Berlin lebensgefährlich

Bei einem Streit hat ein 35-Jähriger in Berlin-Friedrichsfelde seine 34-jährige Partnerin in der Nacht zu Samstag lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, sei die Auseinandersetzung gegen 0.30 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Archenholdstraße eskaliert.

Der 35-Jährige habe im Laufe des Streits seine Partnerin angegriffen, der jugendliche Sohn der 34-Jährigen rief die Polizei. Die Beamten fanden demnach die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Wohnung vor.

Sie musste reanimiert werden, in einem Krankenhaus wurde die 34-Jährige notoperiert. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe der Wohnung fest. Wie die „BZ“ berichtete, soll der 35-Jährige nach der Tat die Wohnung verlassen und sich Bier gekauft haben. Dann sei er mit einer Bierflasche zurückgekommen und habe sich widerstandslos in der Bietzkestraße festnehmen lassen. Die Polizei bestätigte diese Angaben auf Nachfrage nicht.

Eine Mordkommission hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp,dpa)

