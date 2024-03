Jugendlicher stürzte auf die Gleise 13-Jähriger in Berlin von U-Bahn überrollt und schwer verletzt

Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist ein 13-Jähriger am Samstagnachmittag von einer U-Bahn überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 15.20 Uhr am U-Bahnhof Wittenbergplatz zu dem Unfall.

Der Jugendliche soll nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung auf die Gleise gestürzt sein. Er wurde schwer an den Beinen und am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten den 13-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. (Tsp)