Junge Frau am Kopftuch gepackt Mutmaßlich rassistischer Angriff in Berlin-Neukölln

Bei einem mutmaßlich rassistischen Angriff hat eine unbekannte Person versucht, einer Frau in einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln das Kopftuch herunterzureißen. Dabei wurden der 20-Jährigen am Montagnachmittag Haare ausgerissen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die angegriffene Frau und ihre Begleitung befanden sich demnach auf dem Weg zum Ausgang des U-Bahnhofs Rathaus Neukölln, als der Täter oder die Täterin von hinten auf die Frau zulief und nach dem Kopftuch griff. Eine Interaktion zwischen den beteiligten Personen hatte einer Sprecherin zufolge zuvor nicht stattgefunden.

Um den Grund für den Angriff zu erfahren, sei die Frau der Person hinterhergelaufen. Daraufhin habe diese sie angeschrien und sei anschließend in unbekannte Richtung aus dem Bahnhof geflüchtet. Die genauen Worte habe die Frau nicht verstanden, sagte die Sprecherin. Die 20-Jährige erstattete weniger später Anzeige. Das Geschlecht der tatverdächtigen Person war zunächst unklar. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, wie in solchen Fällen üblich. (dpa)