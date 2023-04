Kaffee, Stuhlkreis, Protesttraining So bereiten sich die Klimaaktivisten auf die Blockaden in Berlin vor

Erst Stuhlkreis, dann Blockade: Zum Auftakt ihrer angekündigten Protestaktionen haben sich am Mittwochmorgen Aktivisten der „Letzten Generation“ in der St.-Thomas-Kirche am Kreuzberger Mariannenplatz versammelt. Die Klimaschutzgruppe will in den kommenden Tagen mit stadtweiten Aktionen Berlin „lahmlegen“ und Druck auf die Bundesregierung machen, entschiedener gegen den Klimawandel vorzugehen.