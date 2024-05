Kai Wegners Privatleben in der Senatskanzlei Warum wussten sie nicht, was sie taten?

Kai Wegner ist, wie jedem Menschen, sein privates Glück herzlich zu gönnen. Und eine gewisse Bewunderung verdient der Regierende dafür, mit welcher Unbekümmertheit er zum Tagesgeschäft überging, nachdem er zum Jahresanfang seine Paarbeziehung zur Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch öffentlich gemacht hatte. War da was? Die Senatsgeschäftsordnung musste geändert werden, Liebe geht vor.

Was in der Geschichte der Republik aus noch keinem Bundesland und schon gar nicht dem Bundeskabinett je bekannt geworden ist, in Berlin nahm es Gestalt an: Ein Regierungspärchen. Die Liebenden erweckten den Eindruck, als sei dies nicht nur voll normal und frei von jedem Interessenkonflikt, sondern als habe so etwas geradezu gefehlt in der für ihre Sexiness gerühmten Stadt.

Eine Illusion. Erst das Berliner Verwaltungsgericht hat Wegner klarmachen können, dass die romantische Verbindung zweier Senatsämter nur wenige Geheimnisse kennt. Wegner selbst hatte es so angelegt, als er die Senatssprecherin über seine Herzdame bereits mehrere Wochen informierte, bevor er damit an die Öffentlichkeit ging.

Wegner schwieg, wo er hätte reden müssen

Damit steht nun fest, dass die Paarbeziehung spätestens seit diesem Zeitpunkt eine regierungsamtliche Angelegenheit war. Warum wurde dies nicht unverzüglich offen gelegt? „Der Regierende Bürgermeister bedarf des Vertrauens des Abgeordnetenhauses“, heißt es in der Verfassung von Berlin. Hat er dieses Vertrauen verdient, wenn er dort verschweigt, wie er seinen Senat mit sich persönlich verflochten hat?

Jost Müller-Neuhof ist Rechtspolitischer Korrespondent des Tagesspiegels. Er findet das Verhalten des Regierenden gemessen an seinen Amtspflichten irritierend.

Die reichlich unscharfe Erklärung vom Jahresanfang, wonach sich das Paar erst im Herbst 2023 für eine Beziehung „entschieden“ haben will, lässt zudem mehr als Raum für Spekulation. Sie legt nahe, dass auch zuvor schon etwas bestand, das zumindest geeignet war, Amtspflichten zu beeinträchtigen. Möglich sogar, dass Wegner damals seine heimliche Geliebte in den Senat berief. Kein Wunder also, dass er für die späte Verkündung der Liebschaft privat einen Anwalt mandatierte; es war der vergebliche Versuch, sich amtlicher Transparenzpflicht zu entziehen.

Das Paar hat einen Fehler gemacht, dass es seine Verbindung trotz der laufenden Regierungsjobs mindestens über Monate zum Geheimnis machte. Vielleicht war es Nachlässigkeit, vielleicht Arroganz. Oder die Furcht, nach öffentlichen Diskussionen Konsequenzen tragen zu müssen. Offenbar gab es mindestens in der CDU-Fraktion Parlamentarier, die das Spiel mitgespielt haben. Alle anderen, die davon keine Ahnung hatten, dürfen sich verschaukelt fühlen.