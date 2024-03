Die Ermittlungsarbeit zur mutmaßlichen RAF-Frau Daniela Klette ist offenbar chaotischer gewesen als bekannt. Die 65-Jährige war am Montagabend von Berliner Beamten zur Identitätsfeststellung auf eine Wache mitgenommen worden. Klette, die mit falschen italienischen Papieren lebte, gestand bald ihre Identität – schwieg aber zu den Vorwürfen, an Überfällen in Niedersachsen beteiligt gewesen zu sein.