Kalter Kaffee am Rathaus Spandau Das Havel-Bistro ist ja immer noch nicht da

Jetzt ein Stück Bienenstich an der Havel, mmmh. Oder ein Glas Wein, das wär’s! Doch Gastro bleibt am Altstadt-Ufer zwischen Ziegelhof und Schleuse absolute Mangelware. Deshalb hatte die Idee von Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, einen gewissen Charme, die jetzt erneut Thema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel ist. Der Stadtrat will am Stabholzgarten hinterm Rathaus ein Ufer-Bistro genehmigen. Die Idee hatte er 2022 hier im Spandau-Newsletter vorgestellt, doch dann sagten die Interessenten nach und nach ab.