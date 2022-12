Kampf gegen Krach und Raser Berlins Wasserschutzpolizei rüstet weiter auf

Havel, Wannsee & Co: Die Berliner Wasserschutzpolizei rüstet weiter auf und findet endlich Gehör in der Berliner Landespolitik. Letztens erst war Behördenchef René Behrendt (seit 45 Jahren bei der Polizei) zu Gast im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses. Und es gab interessanten Stoff für die Berliner Wassersportszene. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet, dessen aktuelle Ausgabe Sie unter tagesspiegel.de/bezirke lesen können.

Im Kampf gegen Raser auf Havel und Co. wird jetzt nach Angaben der Wasserschutzpolizei das dritte und letzte Rib-Schlauchboot angeschafft, also ein Ridged Inflatable Boat. Wer jetzt an ein lustiges Gummiboot denkt, liegt falsch: Der Boden ist verstärkt, der Motor hat 200 PS – da kann keiner mehr davonbrettern. Im Visier sind vor allem jene Schnellboote, die wegen ihrer Form „Zigarrenboote“ genannt werden. Diese donnern lautstark über die Gewässer und gefährden und stören andere Wassersportler.

Auch die Wasserschutzpolizei in Bremen setzt auf solche Boote. © picture alliance/dpa

2023 schafft die Polizei auch die ersten Jetski an, die offiziell „Jet Bike“ heißen. „Die kommen dorthin, wo wir mit großen Booten nur mit Verzögerung hinkommen“, sagte der Chef im Ausschuss.

120.000 Euro für neun Jetbikes der Wasserschutzpolizei

Die neuen Jet-Ski der Wasserschutzpolizei können auch auf der Havel eingesetzt werden – wie in Venedig, in Hamburg, in Miami, Australien oder auch am Schweriner See. Und was kostet das alles, wollte im Sommer Frank Balzer, CDU, im Abgeordnetenhaus wissen. Die Antwort gab’s schriftlich: 120.000 Euro für neun Jetbikes, so Staatssekretär Ralf Kleindiek, SPD.

Macht also 13.300 Euro pro Stück. Das ist viel Geld, wobei viel Geld nicht automatisch „teuer“ bedeutet. Neuwertige Jet-Ski-Modelle (die nach zwei Sommern nicht gleich kaputt sind) werden bei Händlern für diese Preise und mehr gehandelt.

Die Einsatzfahrzeuge machen die Berliner Polizei flexibler. So, wie beispielsweise die Fahrradflotte der Polizei, die auf Kiezstraßen auch wendiger und nahbarer ist als, sagen wir, ein Wasserwerfer.

Die Jetski können in Flachwassern am Ufer eingesetzt werden. Dort dümpeln gern mal Partyschiffe oder Umweltkriminelle rum, wo aber die schweren Polizeischiffe mit Tiefgang nicht hinkommen.

Schneller, wendiger, ohne Schiffsschraube

Die Jetski sind schnell (Tempo 100) und vor allem wendiger als die tonnenschweren Riesenboote – und somit hilfreich bspw. in Hafenanlagen oder bei Demos. Sie sind auch leicht per Polizei-Anhänger zu Seen oder anderen Flüssen zu transportieren und müssen nicht erst zig zeitraubende Schleusen passieren, um vom Wannsee nach Müggelsee zu kommen.

Ein neueres Bootes der Wasserschutzpolizei Berlin. © picture alliance/dpa

Und sie werden mit Wasserstrahl angetrieben, was die Arbeit (z.B. Wasserrettung) in engen Gewässern ungemein erleichtert und erleichternd ist: So ein Propeller kann sehr schlimme Verletzungen verursachen.

Die Zentrale der Wasserschutzpolizei liegt im Westen der Stadt in Hakenfelde in der Mertensstraße (Baujahr 1975), hier mein Foto vom Boot aus.

Berlins Wasserschutzpolizei mit all ihren Booten. © André Görke

Die Aufrüstung ist auch nötig: Teilweise sind die Boote der Polizei 60 Jahre alt. Große Neubauten gibt es – „aber nicht von der Stange“, so der Chef der Wasserschutzpolizei. Die Kosten liegen aktuell bei 2,5 Mio.

Zuvor hatte es auch in vielen Bezirken Kritik an der Verwahrlosung der Sitten auf Berlins Gewässern gegeben. „Wir werden als Slalomstangen missbraucht“, hatten Rudersportler auf der Havel in Spandau geklagt. Erst zögerlich nahm die Politik das Thema ernst, war dann aber überrascht, wie viele Betroffene sich meldeten. Viele beschwerten sich über das permanente Gedröhne von Bässen und Partys bis tief in die Nacht - denn viele Partyleute wissen gar nicht, wie weit die Musik auf dem Wasser zu hören ist.

Berlins Wasserschutzpolizei mit all ihren Booten. © André Görke

Hier die aktuellen Themen aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Auf mehr als 270.000 Abos kommen die Bezirksnewsletter schon vom Tagesspiegel. Darin bündeln wir Kieznachrichten, nennen Tipps und Termine. Den Spandau-Newsletter gibt es in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen.

„Clueso“-Musiker schreibt Lobeshymne auf die Martin-Buber-Schule

Spektepark: 500 Bäume gepflanzt, 250 wieder tot

„Völlig autarke WCs“: Spandau bekommt Klima-Klos

Raed Saleh, Kai Wegner und Bettina Jarasch über Spandau im Tagesspiegel-Podcast

„Alle Wildschweine frei“: Happyend in Kladow

Statt U-Bahn: Linke und Fahrgastverband für Tram nach Staaken

500 Mal Ratten-Alarm in Spandau – sogar in Wohnungen

Rohrdammbrücke: Bauarbeiten 2023

Streik bei Ikea?

Ehre für Pfarrer vom Glienicker See

Sprachförderung für Kids: Ehrenamtler über Kita, Hakenfelde und das Saarland

Neue Fotokalender über Gatow und Kladow

Weihnachtstermine an der HBO, am Kant, in der Kirche St. Nikolai, beim SC Siemensstadt...

Sport: Hockeytalente gesucht beim großen SHTC

Rundflug über Spandau: 90 Jahre alte Linden auf dem Falkenseer Platz

Mehr aus Spandau im Spandau-Newsletter, immer dienstags: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite