Karneval der Kulturen in Berlin Diese Highlights dürfen Sie nicht verpassen

Techno, Brass, Trommeln, Samba – und an jeder Straßenecke eine neue Attraktion: Bis zum Montag versetzt der Karneval der Kulturen Kreuzberg in einen wilden Ausnahmezustand. Am Freitag ab 16 Uhr beginnt das Straßenfest um den Blücherplatz mit seinen unzähligen Foodtrucks und Programmpunkten, am Sonntag setzt sich ab 14 Uhr der große Umzug an der Yorckstraße / Ecke Mehringdamm in Bewegung. Sie haben den Durchblick verloren, sind das erste Mal dabei oder haben nur wenig Zeit für den Karnevalbesuch? Wir verraten die Höhepunkte der nächsten Tage – eine Karneval-Bedienungsanleitung.