Kauflaune in der Weihnachtssaison lässt aktuell nach Letzter verkaufsoffener Sonntag in Berlin und Brandenburg vor Heiligabend

Ein letztes Mal vor dem diesjährigen Weihnachtsfest stehen die Geschäfte in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende auch am Sonntag (ab 13 Uhr) für Weihnachtseinkäufe offen. Es ist der zweite verkaufsoffene Sonntag in der Adventszeit. „Wir erwarten den besten Tag des Jahres“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen. Traditionell sei der verkaufsoffene dritte Advent für den Einzelhandel einer der umsatzstärksten Tage im Jahr.

Nach einem guten Start laufe das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr inzwischen eher schleppend, hieß es vom Branchenverband. Mit dem Wetterumschwung sei auch die Konsumzurückhaltung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zurückgekehrt. „Von der Sache her sind wir gut gestartet“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Wolfgang Kampmeier, der Deutschen Presse-Agentur. „Mit dem Beginn der Weihnachtsmärkte und dem Schnee hatten wir volle Innenstädte. Das hat sich durchgezogen, auch über den ersten verkaufsoffenen Sonntag am 1. Advent hinweg.“

Mit dem Wetterwechsel sei das Geschäft aber seit ein, zwei Wochen deutlich abgeschwächt. „Die Kauflust lässt nach, wir merken wieder die Konsumzurückhaltung“, sagte Kampmeier. Das liege auch an den zahlreichen Meldungen zu Sparmaßnahmen im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen in diesen Tagen. Selbst der Lebensmittelhandel spüre die Zurückhaltung, hieß es.

Insgesamt liege der Einzelhandel derzeit in etwa auf dem Umsatzniveau des Weihnachtsgeschäfts im vergangenen Jahr. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 liege die Branche hingegen um sechs Prozent unter dem damaligen Niveau.

Der Handel setzt große Hoffnungen auf den anstehenden zweiten verkaufsoffenen Sonntag an diesem Wochenende. Das sei erfahrungsgemäß der verkaufsstärkste Tag des ganzen Jahres, hieß es vom Handelsverband. (dpa)