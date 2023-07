Kein Latte Macchiato für Ron Prosor Israels Botschafter muss Berliner Café verlassen

Einen Latte Macchiato und seine „köstliche Eiscreme“ habe Ron Prosor bestellt, bevor Israels Chef-Diplomat in Deutschland seinen Café-Besuch in Prenzlauer Berg am vergangenen Sonntag vorzeitig beenden musste. Das erzählt Avid Berg, Inhaber des „Café Dodo“ an der Dunckerstraße, schräg gegenüber dem Helmholtzplatz, zwei Tage später dem Tagesspiegel am Telefon.