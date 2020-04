Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat entschieden, dass die drei schriftlichen Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss (MSA) mitsamt der mündlichen Prüfung in diesem Jahr „aufgrund der besonders angespannten Situation an den Schulen ausgesetzt werden sollen“. Dies teilte die Bildungsverwaltung am Mittwoch mit, nachdem Scheeres die Vorsitzenden aller großen Schulleiterverbände unterrichtet hatte. Lediglich die Präsentationsprüfung soll demnach stattfinden.

Die Abschlussnoten werden aus den Zeugnisnoten der zehnten Klasse und der Präsentationsprüfung gebildet. Auf dieser Grundlage können die Schüler ein MSA-Prüfungszeugnis erhalten. Auch die 1300 Schüler in der Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) erhalten ein eigenes Zertifikat. Dieser Weg sei in der Runde der Schulleiter auf allgemeine Zustimmung gestoßen.

„Wir haben noch einmal alle Argumente abgewogen: Ohne die schriftlichen MSA-Prüfungen können wir in den kommenden Wochen mehr Unterricht anbieten, gerade auch für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler“, legte Scheeres dar. Weil die Korrekturarbeiten für rund 90.000 Klausuren entfielen, könnten sich die Lehrkräfte anderen wichtigen Aufgaben zuwenden und Schüler besser fördern: Ab Montag kommen sie zurück in die Schule. Die Grünen signalisierten am Abend Unterstützung für den Weg, den Scheeres gewählt hat. Es sei auch gut, dass die Präsentationsprüfung stattfänden, weil viele Schüler sich darauf schon intensiv vorbereitet hätten.

"Ohne die schriftlichen MSA-Prüfungen können wir in den kommenden Wochen mehr Unterricht anbieten", sagte Bildungsministerin...

Die SPD-Fraktion wurde von der Entscheidung überrascht. Sie hatte gerade erst einen Antrag vorbereitet, wonach die rund 15000 Zehntklässler an Gymnasien vollständig von allen Prüfungen befreit werden sollten. An den Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen sollten nur die Zehntklässler an den Prüfungen teilnehmen, die in die gymnasiale Oberstufe wechseln wollen, heißt es in dem Antrag, der dem Tagesspiegel vorliegt. Alle anderen Schüler würden den MSA auf Grundlage ihrer Zeugnisnoten erhalten. Dieser Antrag dürfte mit der neuen Entscheidung hinfällig sein.

Wie berichtet hatten in den vergangenen Wochen die gewählten Schüler- und Elterngremien, Gewerkschaften sowie Schulleitervereinigungen gefordert, die MSA-Prüfungen völlig ausfallen zu lassen. Noch in der Nacht zu Mittwoch gaben der Landeselternausschuss und alle zwölf Bezirkselternausschüsse eine gemeinsame Mitteilung heraus, in der sie für die Aussetzung der MSA-Prüfungen votierten: Anders als beim Abitur hat das Land beim MSA die Entscheidungshoheit. Umso empörter waren die Kritiker darüber, dass Scheeres so lange an den Prüfungen festhielt.

Abiturprüfungen haben begonnen

Unterdessen haben die Abiturprüfungen bereits begonnen. Die ersten umfangreichen Abiturprüfungen im Fach Biologie an diesem Mittwoch hätten gezeigt, dass diese Prüfungen „sicher und ordnungsgemäß“ durchgeführt werden könnten, teilte die Verwaltung mit. Die Krankmeldungen von Prüflingen hätten sich auf dem Niveau der Vorjahre bewegt. Gleichwohl seien diese zentralen Prüfungen nur unter großem organisatorischen Aufwand erfolgreich durchzuführen.

Dass die Entscheidung zur MSA-Prüfung so spät kommuniziert wurde, könnte damit zu tun haben, dass Scheeres vor dem Beginn der ersten Abiturprüfungen keine Unruhe auslösen wollte: Wie berichtet, hatte der Landesschülerausschuss vehement gegen alle Schulabschlussprüfungen – auch gegen die Abiturprüfungen – protestiert und bekam dafür viel Unterstützung.

