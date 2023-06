Keine Langeweile in den Sommerferien Für welche Kurse sich Berliner Kinder jetzt anmelden können

Bald ist es so weit. Endlich Sommerferien! Doch die wenigsten Familien können so lange in den Urlaub fahren. Zu Hause oder im Hort kann es schnell langweilig werden. Gut, dass es ein großes Angebot an Workshops, Kursen und anderen abenteuerlichen Aktivitäten gibt. Wir haben zehn dieser Kurse herausgesucht. So kommt es garantiert nicht zu langweiligen Sommertagen.