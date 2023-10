Keine Startbahn, nirgends Warum die Metropole Berlin ohne einen eigenen Flughafen auskommen muss

Mit dem Flugzeug in die Stadt an der Themse? Als Zielflughafen wähle man am besten den London City Airport. Bequemer geht es nicht: Erst 1987 auf dem Gelände des King George V Dock eröffnet, nahe dem Stadtzentrum und dem Geschäftsviertel Canary Wharf. „Love your time – Fly from the heart of London“, wirbt der Airport mit seiner Lage.