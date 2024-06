Keine Tickets mehr für Herbert Grönemeyer bekommen? Diese Konzerte in Berlin sind nicht ausverkauft

Da weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll: So viele Konzerte! Und das beste: Es gibt für sie alle noch Tickets. Warum also nicht auch mal jemanden anschauen, den man noch nicht kennt? Live ist ja das allermeiste ein schönes Erlebnis und vielleicht entdeckt man nebenbei Musik, die man noch nicht kannte!

1 Troye Sivan: Pop und Exzess

Bumsfideles Tanzen, Alkohol in Strömen und halbnackte Partygäste, so die Kurzbeschreibung des Musikvideos zu „Rush“. Der bildgewordene Exzess wurde 2023 in Berlin gedreht und markierte eine neue Ära für Troye Sivan: Es ging in seiner Musik zwar schon vorher viel um Körperlichkeit und Liebe, aber eben auch um Selbstzweifel, um das Finden des eigenen Platzes als queerer junger Mensch.

Auf seinem dritten Album „Something To Give Each Other“ ist der 28-Jährige aber nun entfesselter, leidenschaftlicher, sexueller. Entsprechend ist die Musik: Es ballert mehr. Der eingängige Pop wird durch Elektronik gelüftet, tanzbarer gemacht. Für Troye Sivan bedeutet die Platte auch einen persönlichen Neuanfang. Er schrieb sie nach der Trennung von Langzeit-Boyfriend Jason Bixenman und sagte dazu, dass es Musik für nach der Trauer ist, wenn man wieder Bock aufs Leben hat. Auf das Leben also!

Velodrom, Di 11.6., 20 Uhr, ab 64 Euro

2 Body Count: Alte Wut rostet nicht

Body Count & Ice T tragen allesamt gerne Schwarz. © Alessandro Solca

Ab Mitte der 1980er gab es Brückenschläge vom Hip-Hop zum Rock: Für „Walk This Way“ spielten Run-DMC mit Aero- smith, Public Enemy heuerten Slayer an. Und die Beastie Boys waren sowieso mit halbem Herzen knüppelharte Rocker. Kein Wunder, dass Ostküsten-Urgestein Ice-T 1990 die Idee hatte, eine Heavy-Metal-Band zu gründen.

Body Count waren, vor allem mit der kontroversen Single „Cop Killer“, ein paar Jahre lang die Speerspitze des Crossovers zwischen Rap und Rock, ehe sie von ambitionierteren Acts wie Rage Against The Machine abgelöst wurden. In ihrer Blase blieb die Band wichtig, die Präsidentschaft Donald Trumps verlieh der linksradikalen Agenda neue Schärfe, sodass Ice-T auch im Rap-Rentner-Alter von 66 Jahren noch nicht zum alten Eisen gehört.

Zitadelle Spandau, Di 11.6., 19 Uhr, 53 Euro

3 Cherry Glazerr: New Wave of Grunge

Clementine Creevy steht bei Cherry Glazerr am Mikro. © Maddy Rotman

Es ist eine kleine historische Wiedergutmachung, dass im Gitarrenrock made in USA mal nicht – wie vor 30 Jahren – die Kerle tonangebend sind, sondern die weiblichen Acts dieser New Wave of Grunge endlich gebührende Aufmerksamkeit bekommen.

Bands wie Boygenius, Mannequin Pussy (deren Konzert im Cassiopeia leider ausverkauft ist) oder eben Cherry Glazerr pusten den Staub aus tausendfach erprobten Riffs und mischen sie mit feministischer Frische auf. Clementine Creevy ist Sängerin, Gitarristin und Mastermind des kalifornischen Trios, dessen viertes Album „I don’t want you anymore“ eine gleißende Bresche in den Indierock-Jahrgang 2024 schlägt.

Gretchen, Di 11.6., 20 Uhr, 26 Euro

4 The Smile: Frischzellen-Kur für Radiohead?

Thom Yorke, Jonny Greenwood und Tom Skinner sind The Smile. Lächeln tun sie aber nicht so gerne. © Alex Lake

Mit einem relativ schmalen Œuvre, gerade einmal neun Alben in 31 Jahren, ist die britische Rockband Radiohead zur Legende geworden. Und auch wenn der (sehr beachtliche) kommerzielle Erfolg von Radiohead nie ganz so gewaltig war wie ihre Reputation bei Fans und Kritik, hätte die Band aus Abingdon im Oxfordshire ihren hyperkomplexen Prog-Electronica-Kraut-Hybrid-Rock ohne jemals nachlassenden Zuspruch wohl bis in alle Ewigkeit verfeinern können.

Offensichtlich brauchen aber auch Genies mal eine Pause voneinander. 2021 nämlich hoben Thom Yorke und Jonny Greenwood (beide von Radiohead) zusammen mit Tom Skinner das Trio The Smile aus der Taufe. Bei sehr oberflächlichem Hören konnte man dessen im Frühjahr 2022 erschienenes Debütalbum „A Light for Attracting Attention“ für eine Art „Radiohead 2.0“ halten, was vor allem an der Unverwechselbarkeit von Thom Yorkes langgezogen phrasiertem Falsettgesang liegt. Dabei ist The Smile eine ganz andere Nummer, was man vor allem dann feststellt, wenn man die Band live erlebt.

Uber Eats Music Hall, Di 11.6., 20 Uhr, ab 76 Euro

5 Chelsea Wolfe: Gothic Pop

Chelsea Wolfe © Ebru Yildiz

„Pain is Beauty“, „Abyss“, „Birth of Violence“ – schon die Titel ihrer Alben lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Musik von Chelsea Wolfe eher den verschatteten Aspekten der menschlichen Existenz zugeneigt ist. So hat sich die Kalifornierin in den letzten zehn Jahren die Reputation als eine führende Vertreterin des zeitgenössischen Gothic Pop erspielt.

Ihre von Black Metal, nordeuropäischer Folklore, Gregorianik und Siouxsie & The Banshees beeinflussten Kunstlied-Exegesen sind dabei weniger spröde als diejenigen der Schwedin Anna von Hausswolff und weniger verkopft als die von Julia Holter, sondern mit betörender Seelenschwermut einzigartig.

Astra Kulturhaus, Fr 7.6., 20 Uhr, 40 Euro

6 Adira

Hassandra hat das Adira geschaffen. © Andras Vizi

Stark, prächtig, fabelhaft: Adira (sprich „Adeera“) ist arabischer Slang für eben erwähnte Begriffe. Und es ist der Name des ersten arabisch*-queeren Drag Festivals. Die eintägige Feier haben die beiden Berliner* Zuher Jazmati und Hassandra gestartet, um künstlerische Talente aus der arabischen* Welt in Berlin und darüber hinaus zusammenzubringen und einen Ort zu schaffen, an dem sich arabische*, queere Personen ausdrücken und feiern können, quasi ein engagiertes Forum zu schaffen. Das Festival hat mit einem aus Workshops, Podiumsdiskussionen, Drag- und Musikperformances sowie DJ-Sets bestehenden Programm Premiere.