„Wir bitten daher weiße Menschen von einer Bewerbung für diese Beratungsstelle abzusehen“, lautete ein Satz in einer Stellenausschreibung des Referent:innenrats an der Humboldt-Universität (HU). Nach heftiger Kritik wurde diese Passage nun gestrichen. In der Fragestunde des Parlaments am Donnerstag nahm Michael Müller (SPD) als Wissenschaftssenator dazu Stellung.

Der Senat wende sich „gegen jede Form der Diskriminierung“, sagte Müller. Er kritisierte die Stellenausschreibung scharf. „Das, was da passiert ist, ist diskriminierend gewesen, gar keine Frage“, sagte Müller im Abgeordnetenhaus. Es sei „eine große Dummheit gewesen“.

Deshalb sei es auch „gut und richtig“, dass die Stellenausschreibung zurückgenommen und die Passage sofort korrigiert wurde, führte Müller aus. Die „nötige Sensibilität“ sei jetzt wohl vorhanden. Er vermute zwar, dass dies alles „in bester Absicht“ passiert ist: „Aber es ist trotzdem ein schwieriger Vorgang gewesen.“

Mittlerweile habe es einen Lernprozess gegeben und die Beteiligten hätten wohl erkannt, „wie sensibel man auch in diesem Ausschreibungsverfahren sein muss“. Wegen der schnellen Korrektur seien keine weiteren Schritte notwendig gewesen.

Die Studierendenvertretung der Berliner Humboldt-Universität war vor rund einer Woche mit diesem Ausschreibungstext zu einer Stelle für Antidiskriminierungsberatung in die Kritik geraten. Die Leitung der HU stellte damals klar, dass Studierendenparlament und Referent:innenrat eigenständige Arbeitgeber seien.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema „Wir bitten weiße Menschen von einer Bewerbung abzusehen“ Berliner Beratungsstelle gegen Diskriminierung überarbeitet Anzeige

Die HU-Leitung forderte die Studierenden auf, den Text der Ausschreibung noch einmal zu überprüfen. Nach Kritik aus der Politik und auf Twitter wurde die Formulierung geändert.